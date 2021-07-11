رئيس «مرسى مطروح» يقود حملة إشغالات على كورنيش المدينة

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قاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق على كورنيش المدينة، ومتابعة التراخيص والأنشطة بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأوضح جاب الله بحسب بيان، الأحد، أنه تم التحفظ على إشغالات طريق مخالفة وضبط مطعم بكورنيش المدينة يحتوي على مواد غذائية مجهولة المصدر، وعلي الفور اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم تحت إشراف وحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، وذلك من خلال الحملة المكبرة من التموين والصحة وشرطة المرافق.

وقال إن الغلق والتشميع في انتظار المحال التجارية المتجاوزة المخالفة للقانون وتطبيق اقصي غرامة اذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشدد على استمرار الحملات اليومية المكبرة على مدار الساعة لفرض الانضباط بالمدينة وازالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين على طول الكورنيش.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح الكرام وأصحاب المحال التجارية والمستفيدين من موسم الصيف بالحفاظ على النظافة العامة ومنع الاشغالات والالتزام بالتعليمات لتكون مرسى مطروح في ابهي صورها خلال أستقبالها مصطافي وزائري ومحبي المدينة في الموسم السياحي.