أبوالغيط يهنئ رمطان لعمامرة لتوليه منصب وزير خارجية الجزائر: إضافة للدبلوماسية العربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، في قيادة الدبلوماسية الجزائرية في المرحلة القادمة.

وأعرب أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي مع لعمامرة، عن تقديره للخبرة الواسعة التي يتمتع بها على صعيد العمل الدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وثقته في أنه سيمثل إضافة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية والعربية.

وتناول أبو الغيط مع لعمامرة عدداً من القضايا الهامة على الساحة العربية، من بينها الأزمة الليبية، ومشكلة سد النهضة، فضلاً عن القضية الفلسطينية، مؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في كافة مناحي العمل العربي المشترك.