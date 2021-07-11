ذكريات الفنانين مع الثانوية العامة: «حلمي سقط 3 مرات.. وكرارة نجح بعد 8 سنوات»

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يخوض هذه الأيام الطلاب مرحلة الثانوية العامة، التي تعتبر أهم المراحل التعليمية، لأنها تحدد مستقبلهم ومصيرهم في الحياة، فبعض من نجوم الفن تفوق في هذه المرحلة والتحق بكليات «قمة»، والبعض الآخر حصلوا على مجموع منخفض بالرغم من شهرتهم الواسعة في المجال الفني.

ونرصد في السطور التالية، الشخصيات الفنية التي حققت نجاحًا واسعًا في المجال الفني، ولم يكونوا متفوقين في مرحلة الثانوية العامة، ولم يحصلوا على مجاميع كبيرة.

أحمد حلمي

البداية مع الفنان أحمد حلمي الذي حكي تفاصيل قصة كفاحه مع الثانوية العامة، حيث رسب لمدة ثلاث سنوات، حصل في أول سنة على مجموع 3%، وتاني سنة 23%، وثالث سنة حصل على مجموع 50%، وسخر حلمي من مجموعه واصفاً إياه: «ميدخلنيش غير النار»، وعن قصة مُعاناة مع الثانوية وأثناء رسوبه قائلاً بسخرية عندما ارسب كل عام كنت أغير لون غرفتي :«دهنت اوضتي 100 مرة عشان اغير شكلها ويوصلي تأثير كويس يساعدني على المزاكرة وبرغم كل هذا بسقط وأخيرا في السنة الثالثة نجحت بمجموع 48٪ وأتحسبتلى 50٪ لأني كنت معفي من الفرنساوي لما كنت عايش في السعودية».



أمير كرارة

ظل الفنان أمير كرارة ظل 8 سنوات في مرحلة الثانوية العامة، وفي السنة الثامنة نجح بسبب التفوق الرياضي، وحصل على مجموع 52%، وكان الثاني على المدرسة.



عمرو دياب

وضع النجم عمرو دياب بصمة واضحة في الوسط الفني والغنائي، وعلى رغم ذلك أنه لم يوفق في الثانوية العامة حيث قال في مداخلة تليفونية إنه حصل على مجموع 60% فقط، وغنى عمرو دياب في بداية حياته للثانوية في أغنية قال فيها:«يا صم صم يا ثانوية يا عمه يا أم العقل اصم، مالك كده مستأويه وكاتمة عالاعصاب والدم«.

محمد هنيدي

وصف الفنان محمد هنيدي تجربته في الثانوية العامة بأنها «غريبة شوية»، حيث التحق في السنة الأولى بمدرسة الثانوية الرياضية، لكن وبعد أول سنة تم إغلاق المدرسة، فأنتقل لمدرسة أخرى، ساخراً بأنه تخطي الثانوية بمجموع «بلاش نذكره» ووصفه مازحًا بأنه كان «عدل ربنا»، وهو 57.5%، والتحق بعدها بكلية الحقوق جامعة القاهرة، لكنه وصف الأمر بأنه كان نصيبا وتوجيها من الله لخوض تجربة التمثيل.



عبير صبري

حصلت الفنانة عبير صبري على مجموع منخفضاً في الثانوية العامة وهو 61٪، وكان السبب في ذلك والدها الذي أصر على دخولها علمي رياضة، رغم كره للرياضيات، فألتحقت بهذا المجموع بكلية الحقوق.