بعد «كرونز».. «صحة النواب» توصى بإنشاء إدارة خاصة للأمراض المناعية

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أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة للأمراض المناعية، وذلك للحد من معاناة المرضى بالأمراض المناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إدراج الأمراض المناعية وخاصة مرض كرونز في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقه الدولة والتأمين الصحي.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خلال استعراضه طلب الإحاطة، ان الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من أمراض المعدة والقولون بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحي، والتي تنتج عن خلل مناعي.

وأضاف أبو العلا، أن هذان المرضان من الأمراض المناعية، يندرجان تحت عائلة واحدة وهي الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها في العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، كما إنها لا تورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثها لأي فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثي لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض في أي سن لكن تزيد فرص حدوثه في سن المراهقة وسن الأربعين.

وطالب أبوالعلا، وزيرة الصحة بإدراج تلك الأمراض المستحدثة التي تصيب كثير من المواطنين حاليا، في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وعقبت ممثلة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ان ذلك المرض يأتي نتيجة خلل مناعى، ويمثل أزمة كبيرة بالفعل، وأن هيئة التأمين الصحى، خصصت بالفعل، خمس لجان حتى الان، بعدد من المحافظات منها أسيوط وإسكندرية والدقهلية، تقوم بمناظرة الحالات وتشخيصها واجراء الفحوصات وتقديم العلاج لها من خلال اللجنة العليا للدواء بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

ومن جانبه قال الدكتور محمود الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ان ذلك المرض وغيره من الأمراض المناعية، يمثل مأساه حقيقية في كل البيوت، مطالبا بسرعة التعامل معها.

وطالب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة لهذه الأمراض المناعية، للحد من معاناة المرضى.