أخبار عاجلة

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان

Print
أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان
طالبت بتسريع مواجهة الحركة

أمريكا قلقة من توسع سيطرة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة طالبان داخل أفغانستان.

وطالبت واشنطن الحكومة الأفغانية بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي: "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان