«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 100 طربة حشيش بـ1.6 مليون جنيه في مطروح

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نجحت الأجهزة الأمنية، الأحد، في ضبط 100 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح، تقدر قيمتها المالية بـ1.6 مليون جنيه.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء الأحد: «استمرارا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم في سيدى برانى بمطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وعُثر بحوزته على 100 طربة حشيش وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات».

وتابعت: «تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.6 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».