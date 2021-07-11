«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين

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أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائبة نورا على، الأحد، بالعمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها، سعيا لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين وتنقية جدول القيد الخاصة بهم من خلال قاعدة البيانات، وذلك بحضور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وإيمان قنديل، مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات السياحية.