«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

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شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى فعاليات احتفال كلية الطب بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود خضاري والدكتور محمد ابو الفضل بدران والدكتورة سهير احمد ربيع نواب رئيس الجامعة السابقين وأمين عام الجامعة ونخبة من القيادات التنفيذية والسياسية والمجتمعية بمحافظة قنا

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بكلية الطب البشرى التي تضم كوكبة من اعضاء هيئة التدريس على اعلى مستوى وايضا طلاب متميزين على كافة المستويات كما توجه بالشكر إلى الاطراف المجتمعية وإدارة الجامعة التي لعبت دوراً بارزاً في تأهيل الكلية للحصول على الاعتماد

وأكد ان الجودة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الافراد والوقوف جنباً إلى جنب وهذا سر نجاح بيئة أي عمل كما طالب رئيس الجامعة بوصول المستشفيات الجامعية للجودة أيضاً وأكد ان الجامعة سوف تكون داعم قوى لكلية الطب للوصول إلى هذا الهدف

ووجّه الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الانجاز لتصبح كلية الطب بجامعة جنوب الوادى كلية معتمدة مما يساهم في تخريج طالب مؤهل علمياً يواكب التطور العلمي على المستوى الدولي ويساهم في تطوير وتحسين المنظومة الطبية وخص بالذكر الدكتور سيد طه، نائب رئيس الجامعة الأسبق وعميد كلية طب قنا الأسبق.

وأكد الدكتور نزار أبوحلاوة مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب ان هذه اللحظة كانت أمنية يحلم الجميع بها وقد أصبحت واقعاً يعيش فيه العاملون بكلية الطب وأشار بأن كلية الطب بجامعة جنوب الوادى هي الكلية الثانية على مستوى الجامعات المصرية التي تحصل على الاعتماد المؤسسي من أول مرة

كما توجه الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بالشكر إلى إدارة الجامعة على الدعم المستمر لكليات الجامعة وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات والتى ساعدت في الوصول إلى الاعتماد وأشاد بجهود العاملين بكلية الطب والتي كان بها ممارسات جودة حقيقية وطالب باقي كليات الجامعة أن تحذو حذو كلية الطب

احتفالية كلية الطب بجامعة جنوب الوادى

وفي نهاية الحفل قام رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بتسليم دروع الشكر للمكرمين، وهم رؤساء ونواب الجامعة الحاليين والسابقين وعمداء كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والقيادات التنفيذية والسياسية والمجتمعية بالمحافظة.