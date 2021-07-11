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وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

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وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتصوغ، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن عباس هنأ الرئيس الإسرائيلي على تنصيبه.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن «اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ».

وأضافت أن عباس أكد خلال الاتصال على «ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس».

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة «القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل».

المصرى اليوم

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