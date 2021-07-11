«أثر جائحة كورونا على أصحاب الأعمال».. محور لقاء وزير القوى العاملة ومستثمري سوهاج

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التقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، في لقاء بعنوان: «جائحة كورونا وأثرها على أصحاب الأعمال».

عقد اللقاء بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والمهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والنائب خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، والنائب مجدي القاضي، والنائب مصطفى الشريف، والنائبة رشا إسحق، أعضاء مجلس الشيوخ، وأمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وهشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة- في كلمته خلال اللقاء- أن هذه الجولة تعتبر أول زيارة لمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة تحاول دائما التواصل الدائم مع كافة أطراف العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، فهم مرتبطين في ثلاثية تسمى ثلاثية العمل، وبالتالي لابد أن تجمعهم علاقة عمل مشتركة في كل عمل وهي أساس نجاحه.

وأكد الوزير أن التفتيش على المنشآت الذي تقوم به مديريات القوى العاملة بالمحافظات ينصب في الأساس على علاقات الإنتاج وسلاسة العمل في المقام الأول قبل تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعة، موضحا أن الوزارة مستعدة لعمل ندوات توعية لأصحاب الأعمال لتعريفهم بمجالات العمل والسلامة والصحة المهنية، كما أنها أطلقت مبادرة «مصر أمانة بين ايديك» لتحقيق ذلك، وسوف يتم إطلاقها مرة أخرى من سوهاج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن هناك مجالات متعددة في التعاون مع وزارة القوى العاملة في مختلف القطاعات ومجالات العمل لخدمة أبناء المحافظة في مختلف بيئات العمل لحمايتهم وتقديم الرعاية الكافية لهم، لافتا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتعظيم الصناعة المصرية، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب الحرف والمستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين لتعظيم الإقتصاد المصري، ودفع عجلة العمل في كافة المجالات.

واستمع وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج، إلى مشكلات بعض أصحاب الأعمال والعمال الحاضرين للقاء، فيما يخص عمالة المخابز، والحرف اليدوية وإعداد قاعدة بيانات لأصحابها، والتي تشتهر بها المحافظة بالتعاون مع إتحاد الغرف التجارية، والعمل على توفير «حياة كريمة» لهم، باعتبار أن مستقبل الوظائف في الحرف اليدوية.

وقال إبراهيم محمود العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، إن شركة العربي تخدم ٤٠ ألف عامل في ٣ مناطق صناعية كبري ومراكز لوجستية على مستوى المحافظة، كما تم إنشاء عيادات طبية داخل كل مصنع، وتم عمل نظام إلكتروني للكشف الطبي لمتابعة العمال وأسرهم وحالتهم الصحية بشكل دوري، لحمايتهم ورعايتهم وتم النجاح في تطبيقها بالتعاون فيما بين العمال وإدارة الشركة، فالكل شركاء في منظومة العمل.

من جانبه استعرض الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة القوي العاملة بسوهاج، إنجازات المديرية في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وتطبيق المديرية لمبادرة وزير القوي العاملة «مفتش جديد» والتي تحث على التعاون مع أصحاب الأعمال، وخلق بيئة عمل سليمة وآمنة، وزيادة التوعية والحد من اتخاذ إجراءات قانونية بالغلق للمنشأت حفاظا على طرفي العملية الإنتاجية، باستثناء الحالات القانونية التي تمثل خطورة داهمة التي تستلزم هذا الإجراء .

ورحّب النائب خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بالوزير والمحافظ، مؤكدا أنه مرّت أوقات عصيبة على مصر تداعت فيها الأزمات خلال العقد المنقضي، منوها إلى نجاح القوى العاملة في التعامل بملف العمالة المصرية في الداخل والخارج خلال الجائحة والتي عصفت بالعالم كله.

ورحب أبوالوفا، بالمحافظ ومجهوداته في خدمة المحافظة والدعم المقدم للغرفة التجارية، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مستمرة ودائمة بالغرفة لخدمة أبناء سوهاج، في مواجهة أزمة كورونا ولم تنقص أي سلعة غذائية من المحافظة بل والسلع الطبية وغيرها.

وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية درع الغرفة التجارية المصرية بسوهاج، لوزير القوى العاملة، والمحافظ، ومدير مديرية القوي العاملة، تقديرًا منه بالدور الذي تقوم به الوزارة والمحافظة في الحفاظ على العلاقة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد.