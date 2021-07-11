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البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

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البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد البنتاجون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

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أكد البنتاجون أنه تلقى طلبا من قبل حكومة هايتي لنشر قوات أمريكية في البلاد للمساعدة على إرساء الاستقرار عقب اغتيال رئيسها، جونيفيل مويس، مشيرا إلى أن واشنطن تدرس هذه الإمكانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في حديث لقناة «فوكس نيوز»، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة إرسال قوات إلى هايتي: «اطلعنا على طلب الهايتية. نقوم حاليا بتحليله مثلما نفعل ذلك في التعامل مع أي طلب مساعدة آخر».

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء 7 يوليو، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء هايتي، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

وقال وزير الانتخابات الهايتي، ماتياس بيير، يوم 9 يوليو، إن حكومة بلاده طلبت من الولايات المتحدة إرسال قوات لحماية البنية التحتية الرئيسية بهايتي في أعقاب اغتيال مويس.

وأمس السبت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إرسال وفد كبير إلى هايتي لحل الأزمة السياسية التي نشأت في البلاد بعد اغتيال الرئيس.

المصرى اليوم

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