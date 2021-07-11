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«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية

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«زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية «زراعة النواب» تؤجل مناقشة طلب إحاطة بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية

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أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، مساء الأحد، بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال الـ20 سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع المحافظات لصالح الشركات المستوردة للتقاوي، وذلك لحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ومسؤولي المراكز البحثية المختصة بالمحاصيل الزراعية.

وأكد النائب هشام الحصرى أهمية وجود رؤية كاملة حول ملف استنباط الأصناف الجديدة والتقاوي، وأن ذلك يعد من الملفات الهامة التي تساعد في الاسراع في خطوات التنمية الزراعية التي تستهدفها البلاد في ظل توجهات وخطوات القيادة السياسية في هذا القطاع.

كما أوصت اللجنة أيضا بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والأقساط.

المصرى اليوم

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