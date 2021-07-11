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طرح الفنان أسامة الهادي، الأحد، فيديو كليب أحدث أغانيه بعنوان «لسه فيّا حيل» وذلك بعد غياب غنائي استمر ما يُقارب 4 سنوات.

أغنية «لسه فيّا حيل» من كلمات وألحان أسامة الهادي، والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.

وقال الهادي عن الأغنية: «لسه فيّا حيل هي أكتر أغنية اشتغلت عليها، لأنها بتحكي قصة معينة عايز أحكيها للناس، بتعبّر عني وعن أي حد، اهتميت جدًا أن الجمهور يلاقي نفسه فيها، وركزت في كل مراحل الأغنية بدايةً من الموسيقى والكلمات وتصوير الكليب، ودلوقتي جه وقت انتظار رد فعل الجمهور».

يذكر أن الهادي حقق نجاحاً في موسم رمضان الماضي بتقديمه دور شامبا في مسلسل «لعبة نيوتن» مع المخرج تامر محسن والنجوم منى زكي ومحمد ممدوح.