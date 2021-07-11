أخبار عاجلة

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» ()

Print
بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو) بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح الفنان أسامة الهادي، الأحد، كليب أحدث أغانيه بعنوان «لسه فيّا حيل» وذلك بعد غياب غنائي استمر ما يُقارب 4 سنوات.

أغنية «لسه فيّا حيل» من كلمات وألحان أسامة الهادي، والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.

وقال الهادي عن الأغنية: «لسه فيّا حيل هي أكتر أغنية اشتغلت عليها، لأنها بتحكي قصة معينة عايز أحكيها للناس، بتعبّر عني وعن أي حد، اهتميت جدًا أن الجمهور يلاقي نفسه فيها، وركزت في كل مراحل الأغنية بدايةً من الموسيقى والكلمات وتصوير الكليب، ودلوقتي جه وقت انتظار رد فعل الجمهور».

يذكر أن الهادي حقق نجاحاً في موسم رمضان الماضي بتقديمه دور شامبا في مسلسل «لعبة نيوتن» مع المخرج تامر محسن والنجوم منى زكي ومحمد ممدوح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو)

موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو)