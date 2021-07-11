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مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

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مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

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لقي شخص مصرعه أثناء عبوره طريق بنها– شبرا الخيمة الزراعي أمام مدينة طوخ، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد اصطدم سيارة بشخص أثناء عبورة الطريق الزراعي أمام مدينة طوخ وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى.

في سياق آخر، تكثف قوات الإنقاذ النهرى في الخانكة جهودها للعثور على جثة شاب غرق في مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بلاغا من أسرة شاب بمنطقة سرياقوس بتغيب نجلها منذ أيام، وأفاد شهود العيان بأنه كان يقوم بالاستحمام بترعة الإسماعلية وتجرى عمليات تمشيط للعثور على الجثة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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