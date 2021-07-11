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متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية

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متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح وجه بتعزيز جهود إنتاج البذور ذات الجودة العالية.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، أن دول العالم تتجه إلى تطوير الإنتاج الزراعي، خاصة انتقاء البذور عالية الانتاجية وذات الجودة العالية.

وأوضح متحدث الرئاسة أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزير اهتم بشكل رئيسي بالمخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية، لا سيما وأن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية.

وأشار إلى أن هناك خطة طموحة لتطويروإعادة هيكلة الصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها تحديث وتطوير مصنعي «قها» و«إدفينا» لإعادتهما إلى سابق عهدهما .

المصرى اليوم

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