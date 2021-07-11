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كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل ()

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كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل (فيديو) كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل ()

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزراة، إن المطلوب لاستخراج رخصة بناء موضح في دليل شامل.

وأضاف قاسم، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن التقدم للمركز التكنولوجي ويقدم ما يفيد أن الموقع يصلح للبناء ويقدم رسومات كروكية.

وتابع: «يتم تسليم بيانات الصلاحية بعد 10 أيام ودفع الرسوم المقررة وهي محددة ومعلنة للجميع»، موضحا أنه بعد الحصول على شهادة صلاحية الموقع يتقدم بعقد مسجل للأرض وشهادة الصلاحية ويقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لتقديم الملف والرسومات الهندسية.

وأشار قاسم إلى أن الخطوة الثالثة يقوم المهندس بتسليم الملف، والخطوة الرابعة يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة الملف ثم يتم عمل عقد ثلاثي بين المواطن والمركز والمهندس وبعد 30 يوما يحصل على الرخصة ويبدأ العمل.

وأكد قاسم أن كل الأحياء والمحافظات مخولة باستقبال الطلبات ولا توجد أماكن غير مسموح استقبال الطلبات بها، مشيرا إلى أن نحو 1000 مواطن في المدن استفسروا وقدموا للحصول على رخصة البناء.

في سياق آخر، أوضح قاسم أن تحديد مواعيد غلق المحلات هو شأن خالص للجنة أزمة كورونا، وسيتم عرض أمر مد مواعيد غلق محلات المطاعم والكافيهات والنوادي في فترة الصيف على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

المصرى اليوم

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