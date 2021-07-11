وزير القوى العاملة يطلق أول تدريب مهني في مجال «الفندقة الشاملة» لشباب الصعيد

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أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأحد، فعاليات أول تدريب مهني من نوعه في مجال «الفندقة الشاملة» بالمجان للشباب والفتيات بمحافظات الصعيد، وذلك بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج.

وقال سعفان إن التدريب يأتي ضمن المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك»، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تمكين الشباب وزيادة مهاراتهم مما يمكنهم من الانضمام لسوق العمل ومتطلباته، لافتا إلى أنه سيتم تدريب المشاركين من الشباب والفتيات على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات، والإستقبال وخدمة الغرف، والمغسلة والكي.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الدورة التدريبية الأولى تضم 20 متدربًا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا من الحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط، من قرى مبادرة «حياة كريمة»، لافتا إلى أن مدة تدريب الفندقة تستمر 6 أسابيع، أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر.

من جانبه، أكد محافظ سوهاج أهمية تلك المبادرات في تطوير وتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، لافتا إلى أهمية الاستمرار في تلك الدورات التدريبية وتكثيف برامج التدريب، موجها الشكر لفريق العمل من المدربين والمتدربين والمهارة والإتقان التي وصلوا إليها .

من جانبها، أعربت دراجيتسيا باجفيك ألب القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، عن فخرها بتأييد وزارة القوى العاملة لهذه الأنشطة المخطط لها كمبادرة وطنية جديدة لتعزيز المهارات المهنية للشباب المصري، فضلا عن دعم برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية لهذه المبادرة في محافظة الأقصر، مؤكدة حرص برنامج الأغذية العالمي الدائم على تقديم كل سبل الدعم للبرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة .