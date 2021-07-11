3 وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

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طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من الجهاز الإداري، الاتفاق على إقامة ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ويلتقي الإسماعيلي، مع بيراميدز، في الثاني من أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر للدوري.

وطلب إيهاب جلال، ان تكون المباريات بصورة متدرجة حيث تبدأ بخوض مباراتين مع فريقين من الممتاز ب، على ان تكون المباراة الأخيرة مع احد فرق الدوري.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال مد فترة الراحة للاعبين لمدة ٤٨ ساعة إضافية بحيث يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا الثلاثاء القادم.