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محمود أبو الدهب: «جماهير حرفت تصريح عبد الجليل»

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محمود أبو الدهب: «جماهير الزمالك حرفت تصريح عبد الجليل» محمود أبو الدهب: «جماهير حرفت تصريح عبد الجليل»

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أكد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، أن محمد عبدالجليل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، أخطأ بتصريحه الأخير عن مواجهة فريقه مع الأهلي.

وكان محمد عبدالجليل تعرض لانتقادات قوية في الأيام الماضية، بعد تصريحاته بأنه سيطالب لاعبي المقاصة بعدم الاحتكاك القوي ضد لاعبي الأهلي، حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة قوية قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أنا ضد تصريح محمد عبدالجليل، قبل مباراة الأهلي»، مضيفًا:«عبدالجليل، أخطأ في تصريحه الأخير، كان من المفترض أن لا يخرج بتلك التصريحات، قبل المباراة، خاصة أن تلك الفترة النقطة مهمة للأهلي والزمالك، في ظل صراعهما على صدارة الدوري».

وأضاف :«محمد عبدالجليل، لم يقصد تفويت المباراة للأهلي، ولكن بعض من جماهير حرفت التصريح».

يُذكر أن الأهلي يلتقي مع مصر المقاصة، مساء الأحد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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