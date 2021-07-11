معتز إينو: مباراة كايزر تشيفز لن تؤثر على الأهلي أمام المقاصة

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يرى معتز إينو، نجم الأهلي السابق، أن مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لن تؤثر على لاعبي النادي الأهلي في مباراة مصر المقاصة.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة، مساء الأحد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، ثم يسافر الفريق إلى المغرب، لخوض مباراة كايزر تشيفز، المقرر لها السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مباراة كايزر تشيفز، لن تؤثر على لاعبي الأهلي أمام المقاصة»، مضيفًا :«الفريق الأحمر، لديه لاعبي أصحاب خبرات كبيرة، وقادرين على الفصل بين البطولتين».

وأضاف :«الأهلي تركيزه حاليًا على مباراة المقاصة، في ظل منافسته على بطولة الدوري، ومن الغد سيبدأ التفكير في مواجهة كايزر تشيفز».