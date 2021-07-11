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قال الدكتور سامي عبدالعزيز، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعميد الكلية سابقا، إن بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية، مثنيا على البحث الجماعي لطلاب الاكاديمية العربية للنقل البحري، ومشيدا بالبحوث التي تناولت موضوعات التأهيل الإعلامي للطلاب، في ظل مرحلة تطوير لوائح الدراسة بكليات الإعلام المصرية، مطالبا إدارة المؤتمر بتنقيح البحوث قبل قبول نشرها في المؤتمر لتكون على المستوى العلمي اللائق، موضحا أن الإبداع في الإعلام يقوم على العنصر البشري وليس مجرد استخدام التكنولوجيا.

جاء ذلك في إطار رئاسته لجلسة القائم بالاتصال بين الإعلام الرقمي والتقليدي، التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان «الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة»، والذي يناقش عددا من القضايا في صناعة الإعلام، من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التي تبحث في تقنيات الإعلام الرقمي والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدي.

وتضمنت الجلسة عددا من البحوث تناولت موضوعات التعليم والتأهيل الرقمي لطلاب الإعلام، والقائمين بالاتصال.

وأشارت الدكتورة كريمان فريد، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والمعقب على الجلسة، إلى تباين جودة الأبحاث المقدمة، مشيرة إلى احتياج بعض البحوث إلى تعديل أسلوب جمع العينات، وشمول تساؤلات دراسات أخرى لمختلف زوايا البحث، وداعية الباحثين إلى اختصار وتكثيف عناوين بحوثهم، وأخيرا

واقترحت دراسة الدكتورة أريج فخرالدين، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إضافة مواد جديدة للوائح الدراسة في كليات الإعلام تركز على الإعلام الرقمي، وتأهيل الأساتذة الأكاديميين على تدريسها للطلاب.

وأشارت نتائج دراسة أعدها الدكتورة فاطمة فايز، المدرس بكلية الإعلام جامعة بني سويف، إلى ضرورة توفيق الجهود بين الجهات المستقلة والرسمية في ضبط الأداء المهني وتقييم المواقع الإلكترونية.

وطالبت الدراسة التي أعدتها إلهام البرصان، باحثة الدكتوراه بكلية الإعلام ججامعة القاهرة، بتطوير برامج تدريب الصحفيين الأردنيين، وتجنب الموضوعات النمطية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يٌقام خلال يومي 11-12 يوليو 2021، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.