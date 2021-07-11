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تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بإقامة جميع مبارياته المتبقية في الدوري على ملعب ستاد الاسكندرية، بدلاً من اقامتها على ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

و جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي :

مباراة الجولة التاسعة والعشرون: والتي تجمع بين المصري والمقاولون العرب، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق السابع من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثلاثون: والتي تجمع بين بيراميدز والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاربعاء الموافق الحادي عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الحادية والثلاثون: والتي تجمع بين المصري وسموحة، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق الخامس عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثانية والثلاثون: والتي تجمع بين الأهلي والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق العشرين من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثون: والتي تجمع بين المصري وانبي، وتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي الأحد والاثنين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أغسطس المقبل، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الرابعة والثلاثون: والتي تجمع بين طلائع الجيش والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي الأربعاء والخميس الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس المقبل، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.