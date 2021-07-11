رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة»

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أعرب رئيس حركة البناء الوطني الجزائري عبدالقادر بن قرينة، عن قلقه الشديد، بسبب المظاهرات التي تشهدها ولاية ورقلة، بمختلف أحيائها، والتي تعرف غليان واحتقان، منذ أيام، بسبب تفاقم البطالة وغياب فرص التشغيل.

وأضاف قرينة أن المطالب المرفوعة من طرف المحتجين تتمتع بالمشروعية الكاملة، وأن لشباب ورقلة وكغيره من شباب الجزائر الشاسعة، في ظل البطالة التي تلازمهم سنوات عدة، من تراكمات عهد «العصابة»، لهم الأحقية في توفير فرص أكبر للعمل، في الشركات الوطنية أو الخاصة والمؤسسات الاقتصادية المتواجدة بالمنطقة، بما يسمح لهم بمكابدة الظروف الصعبة للحياة وتوفير أسباب العيش الكريم، مطالبا في الوقت نفسه على سلمية هذه الوقفات الاحتجاجية، وانتهاج أسلوب الحوار الهادف لتفادي أي انزلاقات لا تحمد عواقبها، وتفويت الفرصة على مخططات، تريد ضرب استقرار البلاد.

وتابع إن توفير فرص أوسع للتشغيل، تعطي أمل أكبر للشباب العاطل لمواجهة اليأس النابع من إحساسهم بالمهانة وطول انتظار واختلال في توزيع الثروة وتمييز في المواطنة، مع ضرورة تدعيم المرافق الحيوية والبنية التحتية بالمنطقة، لا سيما مرافق الترفيه والرياضة، بما يعزز استتاب السكينة والأمن والاستقرار في ورقلة المجاهدة، والتي يشهد لها يوم من 27 فبراير1962 أنها خرجت ساكنتها، عن بكرة أبيها، وانضمت معها باقي مناطق الجنوب في مظاهرات شعبية، ضد محاولة الاستعمار الفرنسي الغاشم ونادت فيها بوحدة الجزائر الترابية وقالت فيها بصوت واحد لا للتقسيم الجزائر وفصل الصحراء عن الوطن الأم .