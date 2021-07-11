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السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا

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السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا

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قررت السلطات المؤقتة في ليبيا اليوم الأحد، إغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، للحد من تفشي المستجد في البلاد.

ووجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة بأن «تقفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، وتمنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، واستخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم بالعمل بخدمة التوصيل فقط».

وسجلت ليبيا الجمعة الماضية الإصابات اليومية الأعلى على الإطلاق، بأكثر من 1700 حالة جديدة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 200 ألف، والوفيات أكثر من 3000.

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