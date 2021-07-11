وفد من «إحياء الجذور» يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

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استقبلت مكتبة الإسكندرية، الأحد، وفدا من شباب وشابات من اليونان وقبرص ومصر في إطار مبادرة إحياء الجذور بين مصر واليونان وقبرص، وذلك في نسختها الرابعة.

وتفقد الوفد أقسام المكتبة المختلفة، واستمعوا إلى شرح مفصل لكل قسم خاصة الجزء الخاص بمتحف المخطوطات ومتحف الآثار.

كما تضمنت الجولة قاعة الاطلاع الرئيسية ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات.

وأبدى الوفد سعادته الكبيرة بتلك الزيارة لما تمثله مدينة الإسكندرية لهم من قيمة كبيرة خاصة أنها المدينة التي عاش فيها أجدادهم.

بالصور- وفد من "إحياء الجذور" يزور مكتبة الإسكندرية

بالصور- وفد من "إحياء الجذور" يزور مكتبة الإسكندرية

بالصور- وفد من "إحياء الجذور" يزور مكتبة الإسكندرية

بالصور- وفد من "إحياء الجذور" يزور مكتبة الإسكندرية

بالصور- وفد من "إحياء الجذور" يزور مكتبة الإسكندرية