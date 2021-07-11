وزير الاتصالات: تشريعات للتصدي للجرائم الرقمية الجديدة

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أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة الإعلام فاعلة في تشكيل وعي المجتمعات، مشيرًا إلى أن الثورة الرقمية أحدثت نموذجًا جديدًا في الإعلام، يتكامل مع الإعلام التقليدي، مع اتسامه بالشمول والإتاحة والتفاعلية، وذلك عبر البث الحي، صحافة الموبايل، وصحافة المواطن وغيرها.

وقال الوزير في كلمة مسجلة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السادس والعشرين لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هذه الثورة الرقمية أعادت تشكيل الواقع الإعلامي، وذلك عبر تقنيات الواقع المعزز، وسلسلة الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبيانات الضخمة، مشيرًا إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي أسهمت في كشف المحتوى المزيف وصناعة المحتوى الإعلامي، وظهور صحافة الروبوت، مع دمج تقنيات انترنت الأشياء والحوسبة السحابية في التغطيات الصحفية ونقل وتسويق المحتوى.

وكشف «طلعت» عن أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تجهيز الدولة للانتقال إلى الذكاء الاصطناعي، موضحا أن مصر قفزت أكثر من خمسين مركزا على هذا المؤشر.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن التكنولوجيا خلقت تهديدات خطيرة، منها القرصنة الإلكترونية، وغيرها، الأمر الذي دعا وزارة الاتصالات إلى إعداد إطار تشريعي لسد تلك الفجوة، كما تشير تلك الظاهرة إلى مخاطر الأتمتة على مستقبل الوظائف البشرية، وإن كان الواقع يشير إلى أنه لا استغناء عن العنصر البشري.

جدير بالذكر أن المؤتمر العلمي الدولى لكلية الإعلام جامعة القاهرة، في نسخته السادسة والعشرين، الذي تعقد جلساته عن بعد Online، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، يشمل تقديم بحوث ورؤى علمية وعملية حول مسارات التكامل والتنافس بين وسائل الإعلام بشكلها التقليدي، والمنصات الرقمية، وذلك في ظل بيئة إعلامية جديدة فرضها التطور التكنولوجي، وألقت بظلالها على أنماط إنتاج المحتوى الإعلامي، وتسويقه، والتعرض له.

وانعكست هذه التطورات في عدد من المحاور التي يتناولها المؤتمر، وعلى رأسها تأثيرات الثورة الرقمية على شكل ومضمون الرسالة الإعلامية، والتأثيرات المتبادلة للإعلام الرقمي والتقليدي، والقائم بالاتصال بين الإعلام الرقمي والتقليدي، الأطر التنظيمية للإعلام الرقمي والتقليدي، وإشكالية العلاقة بين الإعلام الرقمي والتقليدي، وأخيرا الإعلام الرقمي وعلاقته بالأمن المعلوماتي.