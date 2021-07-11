5 بحوث حول التأثيرات النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام في مؤتمر إعلام القاهرة

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قالت الدكتورة سلوى العوادلي، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة للتعليم والطلاب، إن إشكالية التكامل والصراع بين الإعلام التقليدي والحديث جديرة بالاهتمام، مشيرة إلى تبنيها توجه التكامل بين الشكلين.

جاء ذلك في إطار رئاستها لجلسة «الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الإعلام» التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمي الدولي السادس والعشرين تحت عنوان «الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة»، والذي يناقش عددا من القضايا في صناعة الإعلام، من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التي تبحث في تقنيات الإعلام الرقمي والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدي.

وأوضحت الدكتورة داليا عبدالله، الأستاذ بكلية الإعلام ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والمعقب على الجلسة، أن تنوع موضوعات ومناهج البحوث التي عرضت في الجلسة، وعدم الاقتصار على المناهج الكمية، واشتمالها على التحليل الكيفي، والدراسات من المستوى الثاني، واستخدام منهج الدراسات المقطعية المستعرضة.

وتضمنت الجلسة عددا من البحوث تناولت موضوعات التسويق عبر المؤثرين وألعاب الحروب الإلكترونية، وفيديوهات نشر وتبسيط العلوم.

وخلصت نتائج دراسة الباحثة إنجي أبوالعز، المدرس بكلية الإعلام جامعة بني سويف، إلى أن الألعاب الإلكترونية تعمل على تعزيز صورة قوة الجيش الأمريكي لدى مستخدميها، مع وجود تأثير للفروق الفردية بين المستخدمين والبيئة المحيطة باللاعب.

وأشارت نتائج دراسة أعدتها الباحثة ندى إيهاب، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى فاعلية فيديوهات تبسيط العلوم على مواقع التواصل الاجتماعي في دمج المستخدمين في أنشطة التعلم غير الرسمية.

واقترحت نتائج دراسة الباحثة آيات صلاح، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، أن يتم توجيه حملات التسويق الإلكتروني وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يٌقام خلال يومي 11-12 يوليو 2021، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.