محافظ بورسعيد يبحث سبل التخلص من المخلفات الصلبة

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ممثلي إحدى الشركات لبحث إمكانية الاستثمار وتطوير منظومة التخلص من المخلفات الصلبة والأتربة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد سبل التعاون مع الشركة، حيث استمع لشرح تفصيلى من الرئيس التنفيذي للشركة عن آليات عمل الشركة في التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذلك أهداف الشركة والتى تشمل جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من مصادرها السكنية والتجارية بكفاءة تصل لـ100% والكنس اليدوى والأوتوماتيكى للشوارع، ومحاولة القضاء على ظاهرة النبش، وتوفير موارد بشرية مؤهلة للعمل، كما تم استعراض خطة عمل الشركة ومميزاتها والتى توفر غرفة عمل يتم من خلالها متابعة العمل والاستجابة للشكاوى وتوعية المواطنين وايضا تدريب العمالة، والخدمات المقدمة بالشركة.

وأكد المحافظ ترحيبه بالتعاون مع الشركة بما يحقق مستوى أفضل للتخلص من منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها ويحافظ على المظهر الحضارى والجمالى لمحافظة بورسعيد، تماشيا مع التنمية والتطور على كل الأصعدة، موجها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحقيق التعاون الأمثل مع الشركة.