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أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله

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أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية: بدأت الحفظ في عمر 3 سنوات.. وأتمنى حج بيت الله

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قالت الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية في افتتاح رسمي، إنها كانت سعيدة وفخورة بكونها الأولى التي تنال هذه المكانة مضيفة أنه في الوقت نفسه تمالكها بعض الخوف.

وأضافت «حلمي» خلال مداخلة هاتفة مع برنامج «إنبوكس» على قناة صدى البلد 2، الأحد، أنها بدأت حفظ القرآن حينما كان عمرها 3 سنوات، مشيرة إلى أن في ذلك الوقت كان والدها قد رحل عن عالمنا، لتتولى والدتها المسؤولية وأرسلت طفلتها لشيخ يحفظها القرآن يدعي أحمد طلال، حيث استمر في تعليمها حتى صارت تقرأ بإتقان.

وتابعت أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية في افتتاح رسمي: «كانت مسيرة حفظ القرآن متعبة، لكنها ممتعة للغاية»، مضيفة أنها ظهورها أمام الرئيس كان حلما بالنسبة لها، وتتمنى مقابلة شيخ الأزهر، لأنه يرأس المؤسسة التي تنتمي لها: «أعتز وأفتخر بانتمائي للأزهر».

وعن أحلامها المستقبلية، قالت الزهراء حلمي إنه «أتمني أن يرزقني الله بحج بيته الحرام» مضيفة أنها «تدرس في الصف الثالث الثانوي وتأمل أن تصير دكتورة صيدلية».

المصرى اليوم

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