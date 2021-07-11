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أعلن محمد عبدالجليل المدير الفنى لللفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدورى العام.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدى.

الدفاع: أحمد مودى- محمد دسوقى- أحمد صبيحة- عصام صبحى.

الوسط: هشام محمد- عبدالله مجدى- عماد فتحى- شيملس بيكلى- سعيد الونش.

الهجوم: باسم مرسى.

البدلاء:- محمد كوكو- صلاح عاشور- مصطفى شبيطة- باولن فوافى- أحمد عادل ميسى- أسامة عزب- فارس طارق- محمد عادل- خالد مصطفى.