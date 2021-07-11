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باسم مرسي يقود هجوم المقاصة أمام الأهلي

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باسم مرسي يقود هجوم مصر المقاصة أمام الأهلي باسم مرسي يقود هجوم المقاصة أمام الأهلي

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أعلن محمد عبدالجليل المدير الفنى لللفريق الكروى الأول بنادى المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدورى العام.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدى.

الدفاع: أحمد مودى- محمد دسوقى- أحمد صبيحة- عصام صبحى.

الوسط: هشام محمد- عبدالله مجدى- عماد فتحى- شيملس بيكلى- سعيد الونش.

الهجوم: باسم مرسى.

البدلاء:- محمد كوكو- صلاح عاشور- مصطفى شبيطة- باولن فوافى- أحمد عادل ميسى- أسامة عزب- فارس طارق- محمد عادل- خالد مصطفى.

المصرى اليوم

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