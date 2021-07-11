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قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا

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قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن شراء نجم سيراميكا كليوباترا

قرر مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عدم شراء محمد حسن، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، من نادي سيراميكا كليوباترا، بشكل نهائي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل محمد حسن، لصفوف الإسماعيلي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو النادي الإسماعيلي قرروا عدم شراء محمد حسن، بشكل نهائي من نادي سيراميكا كليوباترا، في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بسبب راتبه الكبير والذي يصل إلى 5 ملايين جنيه في الموسم.

ويتحمل نادي سيراميكا كليوباترا، راتب اللاعب خلال فترة إعارته لصفوف الإسماعيلي، مساهمة منه في أن يتخطى النادي الكبوة التي يمر بها هذا الموسم.

ولعب اللاعب صاحب ال28 عامًا لعب مع الإسماعيلي 15 مباراة في مسابقة الدوري، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.

يُذكر أن الإسماعيلي سيبدأ بعد غدٍ الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها 2 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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