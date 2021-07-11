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حسام البدري:مجاهد هو الرجل المناسب في المكان المناسب

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حسام البدري:مجاهد هو الرجل المناسب في المكان المناسب حسام البدري:مجاهد هو الرجل المناسب في المكان المناسب

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اشاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول بموقف اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب معربا عن ارتياحه الشديد بحجم المجهود الذي يبذل في سبيل تهيئة المناخ اللازم للمنتخب لمحاولة التغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية ووصفه بانه الانسب حاليا

وكان حسام البدري قد عقد اجتماعا منفردا مع مدير محمد بركات للاستقرار على تنظيم المعسكر والذي سيتخلله رحلة سفر إلى الجابون بجانب خوض اللقاء الأول بالقاهرة أمام منتخب انجولا وتناول الاجتماع موقف ومواعيد المحترفين.

كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد اجتمع مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في حضور محمد بركات مدير المنتخب وذلك بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

المصرى اليوم

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