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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة مصر المقاصة في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي افشة .

خط الهجوم: جونيور اجايي - حسين الشحات - محمد شريف.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - وياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن - أليو ديانج - صلاح محسن - محمد هاني.