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الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

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الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

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نشرت السلطات الأفغانية مضادات جوية في مطار العاصمة كابل تحسبا لتعرضه لضربات صاروخية محتملة من قبل حركة «طالبان»، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية لوكالة الأنباء «فرانس برس».

وأكدت الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي تمت إقامتها في مطار كابل وإنها أظهرت فعاليتها في التصدي لضربات صاروخية. ولم تكشف الوزارة عن نوع المنظومة ولا عن الجهة التي قامت بنصبها في مطار العاصمة.

وفي الشهر الماضي أعلن المستشار الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن تركيا تخطط لضمان أمن مطار كابل بعد مغادرة القوات الأمريكية أراضي أفغانستان، مشيرا إلى أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشها هذا الموضوع.

وسيطرت طالبان على نقاط العبور على الحدود مع إيران وتركمانستان وعددا من المحافظات تزامنا مع الانسحاب الأمريكي.

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