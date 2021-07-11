العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي إن لم تطلق إيران حصته المائية

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هدّد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، يوم أمس السبت، باللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حال عدم التزام إيران بإطلاق الحصص المائية.

وقال الحمداني في تصريح له: "إن وزارته تلوّح باللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حالة عدم التزام الجارة إيران بإطلاق الحصص المائية في الروافد المشتركة بين البلدين، ضمن مبدأ تقاسم الضرر في حالات الشح المائي وحسب المواثيق والأعراف الدولية"، وفقا لما نقلته وكالة "رووداو" الكردية.

وأضاف: "إن الجانب الإيراني لم يبد أي تجاوب معنا ومازال يقطع المياه عن أنهر وجداول سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب أضرارا جسيمة لسكان ديالي التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران".

وتأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانهما.