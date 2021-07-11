«ضربها في بطنها».. ضبط عامل لاتهامه بقتل زوجته في الشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي، الأحد، من ضبط عامل، على خلفية اتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة أبوحماد، من والد «ن.م.ع» 28 عاما ربة منزل، مقيمة بإحدى قري المركز، يتهم فيه زوجها بقتلها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين من التحريات الأولية وفاة الزوجة إثر تعرضها للضرب من جانب زوجها عامل، والذي قام بالتعدي عليها بالضرب بيديه في بطنها، إثر خلافات زوجية بينهما ما أدي لوفاتها.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الزوج المتهم، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى أبوحماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.