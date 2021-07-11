طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية «لعدم تنفيذ حي جديد بكفر الشيخ»

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تقدم اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، الأحد، بطلب إحاطه عاجل، أمام مجلس النواب ضد وزير التنمية المحلية «لعدم تفعيله منذ عامين وحتى الآن حى ثالث جنوب بمدينة كفرالشيخ على أرض الواقع، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء».

وقال «عمارة» في طلب الإحاطة إن «هذا التصرف أدى إلى انعدام شديد في الخدمات والمرافق الخاصه بهذا الحى الذي لا طال قريه ولاحى، وذلك بعد قيام أحد المحامين بكفرالشيخ، بتقديمه مؤخرا إنذار على يد محضر ضد وزير التنميه المحلية ومحافظ كفرالشيخ ورئيس مدينة كفرالشيخ بصفتهم، لعدم تفعيلهم حى ثالث جنوب مدينه كفرالشيخ، والصادر من رئيس مجلس الوزراء منذ عامين، ولم يتم تفعيله على أرض الواقع حتى الآن، مما أدى إلى إنعدام الخدمات والمرافق بهذا الحى الجديد».

وأضاف أن «الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 2452 لسنه 2019 بإنشاء حى ثالث جنوب مدينه كفرالشيخ الجديد،والذى يضم قرى الحمراوى وأبوطبل والقرضا ودفريع وتوابعهم، مع نقل الوحده المحليه لقريه الحمراوى إلى قريه (شنو)، وتم البدء في تنفيذ القرار بإصدار وزير الداخليه قرارا بإلغاء العموديات بهذه القرى الأربع، وإلغاء الكيان الإدارى لها، والتصديق على كل ذلك بجلسه مجلس تنفيذى المحافظه برئاسه المحافظ، وتحديد الأرض المقام عليها قسم الشرطه الخاص بالحى، وإلى الآن لم تقم وزاره التنميه المحليه، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل حى جنوب الجديد».

وتابع: «الأمر الذي أصاب أهالى الحى الجديد بالإحباط، بسبب عدم تعيين رئيس للحى حتى الآن من قبل وزاره التنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ، للوقوف على مصالحهم المختلفة، وإلى الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الشديد بالمواطنين بسبب انعدام الخدمات والمرافق الخاصة بهم».

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