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يحيي: لا يجب مقارنة عاشور بساسي.. وكيف لا ينضم اوباما وشيكابالا للمنتخب

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يحيي: لا يجب مقارنة عاشور بساسي.. وكيف لا ينضم اوباما وشيكابالا للمنتخب يحيي: لا يجب مقارنة عاشور بساسي.. وكيف لا ينضم اوباما وشيكابالا للمنتخب

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أكد طارق يحيي، رئيس قطاع الكرة بنادى السابق، ان امام عاشور، لاعب الفريق الكروى الأول، لا يشبه النجم التونسى فرجانى ساسى، في طريقة اللعب، وشدد انه يرفض مقارنة امام عاشور بفرجانى ساسى.

وقال طارق يحيي،«إمام عاشور لاعب مميز ولكن أرفض بشدة مقارنته بالمحترف التونسي فرجاني ساسي، حيث أن كل لاعب له إيجابيات وسلبيات وطريقة لعب كل منهما تختلف عن الآخر، ولكن إمام لاعب موهوب ورائع وقادر على قيادة منطقة الوسط في الفترة المقبلة بشكل جيد».

وعن عدم تواجد يوسف اوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا في صفوف الوطني، قال، «أتعجب من عدم وجود يوسف أوباما في صفوف منتخب خلال الفترة الماضية، حيث يمتلك قدرات فنية رائعة ويعتبر من العناصر المميزة تحت رأس الحربة، وأرى أيضا أن محمود عبدالرزاق شيكابالا يستحق التواجد في منتخب مصر، وذلك دون النظر إلى عامل السن حيث يستطيع الجهاز الفني للفراعنة الاستفادة من قدراته الفنية في بعض الأوقات».

المصرى اليوم

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