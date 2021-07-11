«جبالي»: الموافقة على حذف إعفاء مستحقات الأعضاء من الضريبة هو رأي النواب

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قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس، إن التعديلات المقدمة لها 3 أهداف رئيسية، أولها تعديلات اقتضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وثانيها تعديلات تتماشي مع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وثالثها تعديلات فرضتها طبيعة العمل في مجلس النواب وتنظيم العمل بداخله.

وعقب الموافقة على التعديلات أضاف «جبالى» أن الموافقة على حذف إعفاء مستحقات الأعضاء من الضريبة هو رأى النواب، كما تم إضافة نص بالا يزيد ما يتقاضوه عن الحد الأقصى للأجور.

وتابع: «لقد حققنا مكسبا إضافيا ولو مرحليا واطمئن النواب المستقلين وأعضاء الأحزاب أن هذه خطوة على طريق الديمقراطية، وإن شاء الله الأغلبية تحرص على المعارضة ويجب أن تتحمل الأغلبية من اجل الديمقراطية».

كانت الجلسة قد شهدت جدلا حول تشكيل تكتلات وائتلافات سياسية داخل المجلس وهو ما رفضته الأغلبية البرلمانية اثناء مناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس.

وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل في اللائحة الداخلية يغير شروط تشكيل الائتلافات، بما يسمح للمستقلين في المجلس الحالي بتكوين ائتلاف.

وعلق أشرف رشاد زعيم الأغلبية قائلا: «لن أشارك في ضياع الهوية الحزبية داخل مجلس النواب، ولن أشارك في طمس الاتجاهات السياسية للأحزاب التي أخيرا جاءت وليدة ثورة 30 يونيو«.