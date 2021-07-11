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"الشؤون الإسلامية" تكرّم مدير إدارة مساجد المدينة المنورة

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شمل التكريم عددًا من الموظفين

كرّم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، اليوم الأحد؛ مدير إدارة مساجد المدينة المنورة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري.

كما شمل التكريم فريق العمل المشكّل لأرشفة ملفات مساجد المدينة ومنسوبيها: "بندر بن سبيل حوي الرشيدي، ومحمد بن زاكي فضي الأحمدي، وعبد المجيد بن حسن بن مبارك الغانمي".

وتم رفع أكثر من ٥٢٣٣ ملفًّا وحفظها إلكترونيًّا، بحيث يتمكّن من الحصول على الملفات بسرعة فائقة وجودة عالية، لمواكبة التقنية الحديثة وتطوير عمل الوزارة، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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