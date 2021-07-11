أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

Print
"تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" "تراحم" تُدشن غدًا المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"
ترشيح 4 مستهدفات لإقامة مشروعات صغيرة استثمارية

تدشن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة الرياض "تراحم"، المشروع الأول من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"، غدًا الأحد.

وتم ترشيح أربعة مستهدفات لإقامة مشروعات صغيرة استثمارية ودعمهم ماديًّا بحيث رصد لكل مستثمر مبلغ "60000" ريال لكل مشروع.

وكذا تدريبهم وتأهيلهم بهدف تمكينهم بحيث يحصل كل مستثمر على دورات تدريبية معتمدة تتناسب مع احتياج مشروعاتهم، تثري سيرتهم الذاتية وترفع من مستوى كفاءتهم للدخول في سوق العمل.

وتتمثل المبادرة الأولى في قيام مشروع رؤية الأمل للتزيين النسائي؛ حيث يتوقّع أن تتجمّع عوامل عدة تساهم في نجاح المشروع؛ منها توظيف إمكانات المستهدفات ومواهبهن وشغفهن في هذا المجال، والخبرة المتوفرة لدى المستفيدة، والتي سبق أن مارست العمل عن طريق المنزل.

كما تُحقّق المبادرة سعودة "مجال التزيين النسائي" من قبل جهات الاختصاص حديثًا واحتياج سوق العمل لمثل هذه المشاريع.

يذكر أن لجنة "تراحم" تدعم هذه المشاريع لثقتها بإمكانيات أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة