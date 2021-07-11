رئيس الوزراء يتفقد موقف مشروعات العاصمة الإدارية ويتجول بالأحياء السكنية المختلفة

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خلال جولة في العاصمة الإدارية الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولو الوزارة والهيئة، الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز في العديد من المشروعات في إطار هذا المشروع القومي العملاق.

وبدأ الدكتور مصطفي مدبولي جولته بالحي الحكومي، حيث اطلع على موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الحى الحكومى، والذى يضم مقر مجلس الوزراء ومباني الوزارات، ومقري مجلسي النواب والشيوخ، وكذا موقف عدد من المبانى الخدمية الواقعة في نطاق الحى الحكومى، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الادارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.

وانتقل مدبولي إلى مشروع حديقة الشعب، حيث استمع من اللواء إيهاب الفار، إلى آخر مستجدات الأعمال بحديقة الشعب، ومعدلات التنفيذ بأعمال البنية التحتية التي بلغت نسباً متقدمة، وتمت الإشارة إلى أن الحديقة تضم مباني خدمية فضلاً عن الممشى الرئيسي بطول 3.4 كم وعرض 12م، بالإضافة إلى مجمعات النافورات بإجمالي 64 نافورة، ومجمعات الكافيهات والمطاعم والبيت الزجاجي، والمسرح المكشوف على مساحة 335 ألف م2 بطاقة استيعابية 5 آلاف فرد.

ثم انتقلت الجولة إلى تفقد سير العمل في تنفيذ المشروعات السكنية ضمن إطار العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه موقف تنفيذ 64 عمارة سكنية للاستخدام المختلط الذي يجمع السكني والتجاري في الحي السكني الثالث، الذي تنفذه وزارة الإسكان، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن الإسكان المختلط في الحي الثالث، يضم 2560 وحدة سكنية، تقترب نسبة إنجازها متقدمة جدا، ومن المقرر اتمامها في أكتوبر القادم، ولفت الوزير إلى أن الحي السكني الخامس يضم كذلك وحدات إسكان للاستخدام المختلط عددها 513 وحدة تجاري و211 مبنى سكنيا.

وتفقد رئيس الوزراء الحي السكني الثالث R3، حيث عرض وزير الإسكان موقف تنفيذ هذا المشروع الذي يقام على مساحة 1016 فداناً، ويضم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، مشيرأً إلى أنه تم الإنتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية، لمباني المجاورتين الأولى والثامنة، كما يتم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، لتصل نسبة الإنجاز الفعلية للحي السكني الثالث لأكثر من 92%، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال المتبقية في أكتوبر المقبل.

وشملت الجولة تفقد فيلات ضمن منطقة الفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة، حيث أوضح وزير الإسكان أنها تشهد تنفيذ 27 فيلا وتاون هاوس، تضم 558 وحدة سكنية، وتصل نسبة الإنجاز إلى 91%، إلى جانب الفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الخامسة، والتي تشهد تنفيذ 211 فيلا وتاون هاوس، تضم 394 وحدة سكنية، تصل معدلات إنجازها إلى 91%.

كما تعرف رئيس الوزراء على موقف تنفيذ الخدمات المرتبطة بالحي السكني، وتضم أسواقاً تجارية، ودور الحضانة، ومجمعات المطاعم، وعددا من المدارس التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص.

وشرح اللواء ايهاب الفار، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية التي تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال تفقد رئيس الوزراء الحيين السكنيين R1 وR2 مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تنفذها الهيئة بوجه عام، يصل إلى نحو 70 ألف وحدة سكنية، وشرح نسب تنفيذ كل منها، كما سرد عدد المباني الخدمية في الأحياء السكنية.

وفى نهاية الجولة أكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، مشددا على ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ، حيث إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وكذا جودة التنفيذ.