«التعليم» تتيح امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية على موقعها الإلكتروني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، نشر امتحان مادة اللغة العربية للمدارس الدولية للعام الدراسي 2021/2020، على هذا الرابط.

كان 255 ألفا و353 طالبا وطالبة «بالشعبة الأدبية»، قد أدوا صباح اليوم امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 257 ألفا و145 طالبا وطالبة «بالشعبة الأدبية»، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد شوقي على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذي يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكد حجازي أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أنه تم بالأمس استبعاد أربعة رؤساء لجان لعدم الالتزام بالتعليمات، كما تم عمل محاضر غش لثمانية طلاب تم ضبطهم بالأمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية (الشعبة العلمية).