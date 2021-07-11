أرملة شاه إيران بعد وفاة جيهان السادات : العالم فقد شخصية عظيمة

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أعربت فرح بهلوي، أرملة إمبراطور إيران الراحل محمد رضا بهلوي، عن حزنها لوفاة السيدة جيهان السادات أرملة الزعيم الراحل أنور السادات، موضحة ان العالم فقد شخصية لامعة تمتعت بمواصفات النجومية.

وأضافت «فرح بهلوي»، في نص رسالتها:« لقد حزنت على فقدان صديقة عزيزة في أحلك أيام حياة عائلتنا والتي وقفت إلى جانبنا وأذهلتنا بلطفها وصداقتها.

وأوضحت أرملة إمبراطور إيران،:« لقد مرت أربعون عامًا بالفعل منذ أن رحب بنا الرئيس الراحل أنور السادات في أرض مصر في وقت لم تكن هناك دولة على استعداد لاستقبالنا ، وهي ذكرى متأصلة بعمق في الذاكرة الجماعية للإيرانيين. سأعتز أنا وأولادي دائمًا بذكرى المودة والعطف التي قدمها لنا الرئيس الراحل والسيدة جهان السادات وأطفالهما».

وأشارت «فرح بهلوي»، إلي إنه خلال هذه السنوات الصعبة ، كلما سافرت أنا وعائلتي إلى القاهرة لإحياء ذكرى وفاة زوجي الراحل الشاه، كانت جيهان السادات معنا هناك لتخفيف الضيق وعبء المحن التي تحملناها جميعًا.

وأضافت أرملة شاه إيران:« كانت رفيقة حقيقية ودعمًا كبيرًا من جانب زوجها اللامع في أصعب الأوقات ؛ خطت خطوات كبيرة لتعزيز حقوق ومكانة المرأة المصرية، وسيبقى اسمها كواحدة من أكثر المدافعين فعالية عن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة في السجلات.

وإختتمت رسالتها بـ«أود أن أعبر عن تعازيّ القلبية لفقدان هذه الصديقة العزيزة التي لا تقدر بثمن لأبناءها ، جمال ، ولبني ، نهى وجيهان. أتمنى أن ترقد بسلام وذكراها تدوم.