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وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب

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وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب وزير الخارجية اليمني: «أنصار الله» ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب

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حذر وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، من خطورة استمرار تصعيد جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) وبخاصة في محافظة مأرب، متهما الجماعة بمواصلة رفض مبادرة السلام المطروحة والرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي والعودة إلى المفاوضات السياسية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني، مع القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، كاثرين ويستلي، في الرياض اليوم الأحد.

وقال بن مبارك: «نحذر من استمرار التصعيد والعدوان العسكري من قبل الحوثيين وخاصة على المدنيين في مأرب [شمال شرق العاصمة صنعاء] كونه يفاقم من الكارثة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة النازحين».

وأشار إلى «ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بين والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019) وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري»، مؤكداً «تعامل الحكومة بمسؤولية عالية تجاه هذا الملف، وتقديرها الدعم والجهود التي تبذلها في سبيل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق».

واعتبر أن «أي إجراءات تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض لا تصب في مصلحة أي طرف بل تزيد من معاناة المواطنين وتعيق تنفيذ برنامج الحكومة الرامي إلى استعادة التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الخدمية في عدن وبقية المناطق المحررة (في إشارة إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً)».

المصرى اليوم

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