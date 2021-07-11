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أعلن طارق يحيى نجم الزمالك السابق، ورئيس قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن منصبه في الموسم الجديد، وتوليه منصبًا جديدًا داخل القطاع.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية: «أبلغني حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة والمشرف على ملف الكرة، بأن بدر حامد سيتولى منصب رئيس قطاع الكرة، بداية من الموسم الجديد وسيتولى تشكيل كافة الأجهزة الفنية للقطاع، سأنتقل لمنصب المدير الفني لقطاع الناشئين خلال الموسم المقبل وسيكون لي دور أكبر في الصلاحيات الفنية داخل القطاع وليس الدور الإداري».

وأكد أن الزمالك قد يقوم بتشكيل فريق للرديف من مواليد 1999 و2000، حال قرر الاتحاد المصري إنشاء دوري للرديف في الموسم المقبل وهو الاقتراح الذي طالب به البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد.

وأشار طارق يحيى إلى أن الزمالك اكتشف لاعبًا صاعدًا اسمه محمد حنفي سيكون خليفة اللاعب أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول وأحد اللاعبين الموهوبين والمميزين، وأكد أن اللاعب يبلغ 19 عاما وانضم لفريق الأمل وسيتم تصعيده للفريق الأول في المرحلة المقبلة لمتابعته.

وأوضح أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول يقوم بالتنسيق مع قطاع الناشئين بدليل تصعيد 13 ناشئًا للفريق في الوقت الحالي.