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إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات

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إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات
"الملك سعود" أولاً بنسبة ٨٧%.. ونجران الأخيرة بنسبة ٥٠%

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

كشفت إحصائية نشرتها وزارة التعليم "التعليم الجامعي" عن ارتفاع نسب التحصين ضد لدى منسوبي الجامعات الحكومية ؛ استعداداً للدراسة الحضورية في العام الجامعي الجديد.

وأكد موقع الوزارة للتعليم الجامعي ارتفاع نسبة التحصين لدى منسوبي الجامعات السعودية وفق بيانات وزارة الصحة؛ يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات للوصول إلى بيئة جامعية آمنة من فيروس كورونا،، واستمرار تلك الجهود في رفع أعداد المحصنين قبل بداية العام الدراسي المقبل.

ونشر الموقع نتيجة تبين نسبة تحصين منسوبي كل جامعة شاملة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات، حيث بلغت أعلى نسبة لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بنسبة ٨٧%، بينما كانت أقل نسبة تحصين من نصيب جامعة نجران بنسبة ٥٠%.

وكان ترتيب الجامعات العشر الأوائل في نسبة التحصين كالتالي: جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بنسبة ٨٧% جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بنسبة ٨٥%، جامعة جدة بنسبة ٨٤%، جامعة الملك عبدالعزيز بنسبة ٨٤%، جامعة الملك فيصل بنسبة ٨٣%، الجامعة السعودية الإلكترونية بنسبة ٨٢%، جامعة الملك سعود بنسبة ٨١%، جامعة أم القرى بنسبة ٨١%، جامعة الملك خالد بنسبة ٨١%، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بنسبة ٨٠%.

يأتي هذا فيما كان ترتيب الجامعات العشر الأخيرة في نسبة التحصين على النحو التالي: المركز الأخير جامعة نجران بنسبة ٥٠%، يليه الجامعات التالية، الجامعة الإسلامية بنسبة ٥٤%، جامعة الحدود الشمالية بنسبة ٦٣%، جامعة الجوف بنسبة ٦٤%، جامعة تبوك بنسبة ٦٤%، جامعة شقراء بنسبة ٦٥%، جامعة بيشة بنسبة ٦٥%، جامعة الأمير سطام بنسبة ٦٨%، جامعة حائل بنسبة ٦٨%، جامعة القصيم بنسبة ٦٩%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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