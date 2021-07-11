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بعد نبأ ارتفاع المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها

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بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها بعد نبأ ارتفاع المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها
مربّو المواشي يدعون لضرورة تدخّل الجهات الرقابية

بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها

تفاجأ العديد من مربي الماشية اليوم من تغليف بعض شاحنات أعلاف إحدى شركات المكعبات بالأشرعة وعدم بيع ما بها من أعلاف.

وأكد مربو الماشية أنْ تحفظ الباعة بأعلاف المكعبات على الشاحنات وتغليفها يعود إلى نبأ ارتفاع إحدى شركات المكعبات بواقع حوالي 4 ريالات في الكيس الواحد، ومحاولة التجار في هذا الوقت التحفظ بالكميات السابقة والانتظار للبيع بالسعر الجديد المتداول تطبيقه.

وطالب مربّو الماشية بضرورة تدخل الجهات الرقابية؛ وذلك لعدم أحقية التاجر الشراء بالسعر القديم والبيع بالسعر الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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