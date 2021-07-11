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تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

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روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

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وجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، انتقادات شديدة اللهجة إلى باريس على خلفية تصريحات حكومة باريس عن معارضتها لاستخدام اللقاحات الروسية والصينية ضد في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان وزير الدولة الفرنسي لشؤون الاتحاد الأوروبي، كليمان بون، بخصوص اللقاحات «غير مقبولة وليست الأولى من نوعها، وهذا لا يعبر عن رأيه الشخصي بل عن موقف دولته السياسي.

وحذرت زاخاروفا من أن بلادها ستغير نبرتها إزاء باريس في هذه المسألة، مؤكدة أن هذه التصريحات «تمييزية وتحيي روح الفصل العنصري للنازية الجديدة في أوروبا».

وأشارت إلى أن وزير الدولة الفرنسي لشؤون الاتحاد الأوروبي ليس خبيرا وبائيا، وغير مخول بإلقاء محاضرات بهذا الخصوص على دول ذات سيادة، مع الربط بين الطب والانتماء القومي، فهذا الأمر يعود أكثر إلى اختصاصات الدكتور جوبلز (في إشارة إلى وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزف جوبلز).

ولفتت إلى أن فرنسا أصابتها الغيرة من لعدم تمكنها من تطوير لقاح خاص بها، إزاء الدول التي نجحت في هذا السبيل.

المصرى اليوم

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