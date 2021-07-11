أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات حتى نهاية الدوري

Print
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات حتى نهاية الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية، وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتى نهاية الموسم كالتالي:-


الجولة الـ28 .. الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.


الجولة الـ29 ..الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.


الجولة الـ30 ..الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.


الجولة الـ 31 ..الزمالك ووادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.


الجولة الـ32 .. الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.


الجولة الـ33 .. الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.

الجولة الـ34.. الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)